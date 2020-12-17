Park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş alanda park halinde bulunan minibüs, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi'nde, boş alanda atıl halde duran, kime ait olduğu bilinmeyen ve plakası belli olmayan minibüs, öğle saatlerinde yanmaya başladı. Kısa sürede minibüsü saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs ise demir yığınına döndü.