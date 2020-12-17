Park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki minibüs alev alev yandı
17.12.2020 15:16
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş alanda park halinde bulunan minibüs, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş alanda park halinde bulunan minibüs, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi'nde, boş alanda atıl halde duran, kime ait olduğu bilinmeyen ve plakası belli olmayan minibüs, öğle saatlerinde yanmaya başladı. Kısa sürede minibüsü saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs ise demir yığınına döndü.
Son Dakika OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek