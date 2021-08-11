PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

DÜZCE'de, park halinde minibüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay öğle saatlerinde D-100 Karayolu Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Ercan Şimşek'e ait 34 FF 7479 plakalı kablo yüklü olan park halindeki minibüs motor bölümünden alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan araç söndürülürken, kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.