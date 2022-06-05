Park halindeki minibüs alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki minibüs alev topuna döndü

05.06.2022 21:07
Park halindeki minibüs alev topuna döndü

Elazığ'da park halindeki minibüs alev topuna döndü.

Elazığ'da park halindeki minibüs alev topuna döndü. Ekipler tarafından söndürülen minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Doğukent Mahallesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, yanında bulunan otomobilde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ

Park halindeki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki minibüs alev topuna döndü

YORUMLAR
500
Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü Yakaladığı yılanı canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, ardından serbest bıraktı Yakaladığı yılanı canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, ardından serbest bıraktı
Kaynak: İHA

Fethi Sekin, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüs alev topuna döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 21:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki minibüs alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement