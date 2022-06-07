Park halindeki minibüs alev topuna döndü - Son Dakika
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Park halindeki minibüs alev topuna döndü

07.06.2022 13:32

Park halindeki minibüs alev topuna döndü Küçükçekmece'de, park halindeki panelvan araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Park halindeki minibüs alev topuna döndü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, park halindeki panelvan araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler içinde kalarak kullanılamaz hale gelen aracı itfaiye söndürdü.

Yangın, gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halindeki panelvan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevlere dönüşerek tüm aracı sardı. Yangını görerek panikleyen vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Aracın yandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Park halindeki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki minibüs alev topuna döndü
Park halindeki minibüs alev topuna döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüs alev topuna döndü - Son Dakika

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