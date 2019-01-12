Park Halindeki Minibüs Alevlere Teslim Oldu
36 dakika önce
Park halindeki minibüs alevlere teslim olduKARABÜK - Karabük'te gece saatlerinde park halindeki bir minibüs yanarak küle döndü.
Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
KARABÜK - Karabük
'te gece saatlerinde park halindeki bir minibüs yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi üzerinde gece yarısı sabaha karşı Aydın
Mutlu'ya ait olan minibüs nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Alevlerin bir anda tüm aracı sardığı yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürülürken, yangın nedeniyle bazı evlerin camları da ve balkon pencereleri zarar gördü.
Yanan minibüsten geriye demir yığını kalırken, Polis
yangının kundaklama mı yada arızadan kaynaklı çıkıp çıkmadığını noktasında geniş çaplı tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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