Park halindeki minibüs dakikalar içinde alev topuna döndü - Son Dakika

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Park halindeki minibüs dakikalar içinde alev topuna döndü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak arasında park halindeki minibüs alev alev yandı. Dakikalar içinde alev topuna dönen minibüsün patlama riski dolayısıyla mahalleli panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay Alata Mahallesi Hacı Ömer Var Caddesi, 3001 sokakta meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 33 YL 892 plakalı minibüsten alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak minibüs dakikalar içinde alev topuna döndü. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği minibüsten geriye adeta hurda yığını kaldı.

Minibüsün E.Ç. adına ruhsatlı olduğu belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.