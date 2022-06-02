Park halindeki minibüs küle döndü - Son Dakika
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Park halindeki minibüs küle döndü

02.06.2022 10:19
Park halindeki minibüs küle döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç küle döndü.

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan benzin istasyonunda park halinde bulunan minibüste yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın önce kontrol altına alındı, daha sonra ise söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Park halindeki minibüs küle döndü
Park halindeki minibüs küle döndü
Park halindeki minibüs küle döndü
Park halindeki minibüs küle döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüs küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki minibüs küle döndü - Son Dakika
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