Park halindeki minibüs küle döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan benzin istasyonunda park halinde bulunan minibüste yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın önce kontrol altına alındı, daha sonra ise söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA