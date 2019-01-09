Park Halindeki Minibüs Yanarak Küle Döndü
37 dakika önce
Bursa'da park halindeki bir minibüs sabah saatlerinde yanarak küle döndü.
Bursa
'da park halindeki bir minibüs sabah saatlerinde yanarak küle döndü.
Olay, sabah saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım
İlçesinde bulunan Otosansit bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki minibüs henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Sabah
devriyesi atan bekçi unsurlarının fark etmesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevleri söndüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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