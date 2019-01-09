Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Minibüs Yanarak Küle Döndü

Park Halindeki Minibüs Yanarak Küle Döndü

1 saat önce

Park halindeki minibüs yanarak küle döndüBURSA - Bursa'da park halindeki bir minibüs sabah saatlerinde yanarak küle döndü.

Park halindeki minibüs yanarak küle döndü

BURSA - Bursa'da park halindeki bir minibüs sabah saatlerinde yanarak küle döndü.
Olay, sabah saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesinde bulunan Otosansit bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki minibüs henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Sabah devriyesi atan bekçi unsurlarının fark etmesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevleri söndüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Bursa, Sabah, 3. Sayfa
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