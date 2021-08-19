Park halindeki minibüs yanarak küle döndü - Son Dakika

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından yapılan çalışma ile araçtaki yangın söndürüldü.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

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