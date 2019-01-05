Park Halindeki Minibüs Yandı
44 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde park halinde bulunan bir minibüs yandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde park halinde bulunan bir minibüs yandı.
Olay, Girne
Mahallesi 6011. Sokakta meydana geldi. Park halindeki 44 BL 494 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı gece alev alarak yandı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası aracın motor kısmı tamamen yandı. Polis
ekipleri yangın ile ilgili inceleme yaptı. Aracın bir önceki gece yine geç saatlerde bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından park halindeyken camlarının kırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:13 Kaynak: İHA
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