Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Minibüs Yandı

Park Halindeki Minibüs Yandı

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 81 FR 631 plakalı Ferit Aksu'ya ait minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yarım saat süren çalışma ile yangını söndürdü.

Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA

Aksu, Düzce, Yığılca, Güncel
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