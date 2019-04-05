Park Halindeki Minibüs Yandı
1 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, Atatürk
Mahallesi'nde park halindeki 81 FR 631 plakalı Ferit Aksu
'ya ait minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yarım saat süren çalışma ile yangını söndürdü.
Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA
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