Park halindeki minibüs yandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde park halindeki ticari araç nedeni bilinmeyen bir şekilde yandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
'ın Kahta
İlçesinde park halindeki ticari araç nedeni bilinmeyen bir şekilde yandı.
Olay, Kahta İlçesi Yavuz Selim Mahallesi
'nde meydana geldi. Resul Eroğlu'na ait 61 DF 419 plakalı minibüsün motor kısmında ilk belirlemelere göre tespit edilemeyen bir şekilde yandı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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