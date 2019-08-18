Son Dakika Haberleri: Park halindeki minibüs yandı
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Park halindeki minibüs yandı

35 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Lütfi Öztürk'e ait 58 AU 622 plakalı minibüs, Yeşilyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey de bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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