Park halindeki minibüs yandı
35 dakika önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:10 Kaynak: AA
'ın Ulaş
ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi. Lütfi Öztürk
'e ait 58 AU 622 plakalı minibüs, Yeşilyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey
de bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı Kuşadası'nda zeytinlik yangını Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar