Son Dakika Haberleri: Park halindeki minibüs yandı
Son Dakika Güncel Park halindeki minibüs yandı

Park halindeki minibüs yandı

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Turgutlar Mahallesi Alakuş Sokak'ta park halindeki Mustafa Uysal'a ait 45 DF 571 plakalı minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Minibüsten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Söndürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki minibüs yandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:53:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki minibüs yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]