Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı - Son Dakika
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Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı

09.06.2022 10:18
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan İngiliz gençlerin ATV turu, gençlerden 2'sinin kaza yapmasıyla son buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan İngiliz gençlerin ATV turu, gençlerden 2'sinin kaza yapmasıyla son buldu. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla birlikte ATV'lerle seyir halindeki Tamır Yasser Abubaker'in kullandığı 07 AZS 712 plakalı ATV, Sarılar Caddesi'ndeki kavşağa yaklaştığı sırada yolun sağında park halindeki 07 AYN 815 plakalı minibüse çarptıktan sonra takla attı.

ATV'nin altında kaldı

ATV'de yolcu olarak bulunan Ahmad Ali Muhamad, takla atan ATV'nin altında kalarak yaralandı. Yaralanan turist, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATV'yi kullanan Tamır Yasser Abubaker ise vücudunda sıyrıklar olmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA

Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı - Son Dakika

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