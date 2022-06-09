Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada

09.06.2022 22:29

Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı.

Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan İngiliz gençlerin ATV turu, gençlerden 2'sinin kaza yapmasıyla son buldu. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla birlikte ATV'lerle seyir halindeki Tamır Yasser Abubaker'in kullandığı 07 AZS 712 plakalı ATV, Sarılar Caddesi'ndeki kavşağa yaklaştığı sırada yolun sağında park halindeki 07 AYN 815 plakalı minibüse çarptıktan sonra takla attı.

ATV'nin altında kaldı

ATV'de yolcu olarak bulunan Ahmad Ali Muhamad, takla atan ATV'nin altında kalarak yaralandı. Yaralanan turist, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATV'yi kullanan Tamır Yasser Abubaker ise vücudunda sıyrıklar olmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada
Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada
YORUMLAR
500
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Kaynak: İHA

Antalya, Sarılar, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
21:40 Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr olabileceği belirtildi
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 22:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement