ATV'de yolcu olarak bulunan Ahmad Ali Muhamad, takla atan ATV'nin altında kalarak yaralandı. Yaralanan turist, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATV'yi kullanan Tamır Yasser Abubaker ise vücudunda sıyrıklar olmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaynak: İHA

Antalya, Sarılar, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

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