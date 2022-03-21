PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER

21.03.2022 13:06

KÜTAHYA'da henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü kullandığı otomobille, park halindeki minibüse çarptı.

KÜTAHYA'da henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü kullandığı otomobille, park halindeki minibüse çarptı. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kadın otomobili olduğu yerde bırakıp yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Kaza ve ikilinin ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gece Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 43 ABJ 027 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 43 ACU 054 plakalı minibüse çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın araçtan inip çarptıkları minibüse baktıktan kısa bir süre sonra yaya olarak olay yerinde ayrıldı. Otomobilin, minibüse çarptığını görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince soruşturma başlatıldı, araç çekiciyle caddeden kaldırıldı. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki minibüse çarptığı, içinden çıkan sürücü ve kadının kazalı araçlara baktıktan sonra yaya olarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTIKLARI OTOMOBİLİ, BIRAKIP GİTTİLER - Son Dakika


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