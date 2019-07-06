Son Dakika Haberleri: Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi

46 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste yapılan aramada 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste yapılan aramada 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2. Sokak üzerinde park halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüste şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada; aracın iç yan, arka bagaj kapağı ve şoför kapısı döşemeleri ile aracın ön göğüs ve torpidosunun içerisine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 51 kilo 22 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak H.A., M.A. ve N.C. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Narkotik, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de yol üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi! İlişkisi yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı! Üniversiteli gencin tuhaf isteği: 'Eşeğim' diye bağırabilir miyim! Miras için ölmek isteyen karısını ağaca yaslanarak izledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]