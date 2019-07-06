Son Dakika Haberleri: Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi
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Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi

41 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste yapılan aramada 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Park halindeki minibüste 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste yapılan aramada 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2. Sokak üzerinde park halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüste şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada; aracın iç yan, arka bagaj kapağı ve şoför kapısı döşemeleri ile aracın ön göğüs ve torpidosunun içerisine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 51 kilo 22 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak H.A., M.A. ve N.C. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
İpekyolu, Narkotik, Van, Güncel
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