Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Minibüste 73 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Park Halindeki Minibüste 73 Kilo Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada, 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi, şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Park Halindeki Minibüste 73 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Gürpınar ilçesinde polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada, 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi, şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı   Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, Gürpınar İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste Narkotik köpeği 'Alfa' ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda, sürücü ve yolcu koltuklarının üst kısmında bulunan bölmelere zulalanmış 70 paket halinde 73 kilo 215 gram toz esrar geçirildi. Esrara el konulurken, şüpheli minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:19 Kaynak: DHA

Narkotik, Gürpınar, Van, Güncel
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