Park halindeki minibüste ölü bulundu
1 saat önce
ANTALYA'da İbrahim Duman (62) park halindeki minibüsünde ölü olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
ANTALYA'da İbrahim Duman (62) park halindeki minibüsünde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'ta meydana geldi. İş yerini açmak için gelen Emre Anıl Dallı, sokakta park halindeki minibüste İbrahim Duman'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüsün çevresinde araştırma yapan polis, iş yeri çalışanlarından bilgi alırken, Duman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Duman'ın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
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