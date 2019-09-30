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Park halindeki minibüste ölü bulundu

1 saat önce

ANTALYA'da İbrahim Duman (62) park halindeki minibüsünde ölü olarak bulundu.

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ANTALYA'da İbrahim Duman (62) park halindeki minibüsünde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'ta meydana geldi. İş yerini açmak için gelen Emre Anıl Dallı, sokakta park halindeki minibüste İbrahim Duman'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüsün çevresinde araştırma yapan polis, iş yeri çalışanlarından bilgi alırken, Duman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duman'ın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.


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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
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