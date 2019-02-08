Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu.

Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasına ait olan ve Caner A'nın kullandığı 20 GG 785 plakalı servis minibüsü, 15 Mayıs Mahallesi 680 Sokak'ta park halinde iken, minibüsün motor bölümünden duman çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev alan servis minibüsündeki yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken minibüste hasar meydana geldi.

Yangının, motor aksamındaki kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buzağının Alnındaki Kalbe Bezeyen Şekil Dikkat Çekiyor Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var

Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:23:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]