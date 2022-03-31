Park halindeki minibüste yangın çıktı - Son Dakika
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Park halindeki minibüste yangın çıktı

31.03.2022 09:29
Park halindeki minibüste yangın çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında park halindeki iki minibüsten biri tamamen diğeri ise kısmen yandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında park halindeki iki minibüsten biri tamamen diğeri ise kısmen yandı.

Yangın, Nazilli'de Kurtuluş Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 AFN 716 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın önde bulunan 09 CFG 36 plakalı minibüse de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek minibüsteki alevleri söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Park halindeki minibüste yangın çıktı
Park halindeki minibüste yangın çıktı
Park halindeki minibüste yangın çıktı
Park halindeki minibüste yangın çıktı

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Nazilli, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüste yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki minibüste yangın çıktı - Son Dakika
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