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Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika

Park halindeki motosiklet çalındı

19.06.2021 10:04
Park halindeki motosiklet çalındı, System.String[]

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde park halinde bulunan Muhammed Furkan Küçükaslan'a ait 02 ABL 157 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Küçükaslan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı

Muhammed Furkan, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika


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