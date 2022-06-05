Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika
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Park halindeki motosiklet çalındı

05.06.2022 13:20
Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde bulunan TOKİ'lerde kamet eden Şahin Kayhan'a ait plakasız park halindeki motosiklet gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra hırsızlık olayını fark eden Kayhan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, Kayhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika
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