Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika
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Park halindeki motosiklet çalındı

20.10.2022 08:47
Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da, park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Şekerci'ye ait 02 ACB 252 plakalı motosiklet Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2521 Sokak içerisinde park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Abdullah Şekerci, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesiyle olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki motosiklet çalındı - Son Dakika
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