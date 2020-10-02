Park halindeki motosiklet kundaklandı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Metin Oktay Mahallesi 52/42 Sokak'ta Yunus Emre D.'ye ait park halindeki motosiklet, saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Motosikletinin yandığı gören Yunus Emre D. ve mahalleli dışarı çıkıp, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.