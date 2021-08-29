Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı - Son Dakika

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kaskı takan iki şahıs park halindeki bir motorun yanına geldi. Şahıslar motosikleti iterek götürdü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, motosikletin saniyeler içinde çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?