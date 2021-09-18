Park halindeki motosikleti çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Park halindeki motosikleti çalan şahıslar yakalandı

Osmaniye'de park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'de park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5513. Sokak üzerinde park halinde duran motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından motosikleti çalan şahsıların daha önceden 25 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.A. ile 11 adet suç kaydı bulunan F.K. olduğunu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından kaldıkları adresleri belirlenen şahıslar yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

Son Dakika

Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?

Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi

Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi

Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi