Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı
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AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:03 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince; Cumhuriyet Caddesi
üzerinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.G. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. O.G., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN
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