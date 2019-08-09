Son Dakika Haberleri: Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı

52 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince; Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.G. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. O.G., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu
AK Partili ismi yönetici olarak atadığı için eleştirilen İmamoğlu: Siyasi unsurlara takılmadık Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 20:56:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]