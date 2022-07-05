Park halindeki motosikleti çaldı - Son Dakika
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Park halindeki motosikleti çaldı

05.07.2022 00:58
Park halindeki motosikleti çaldı

Eyüpsultan'da kasklı hırsız park halindeki motoru çalıştırıp kayıplara karıştı.

Eyüpsultan'da kasklı hırsız park halindeki motoru çalıştırıp kayıplara karıştı. Olayın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz Cuma günü 19.57'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir Güney isimli çalışan, sabah işe geldiği esnada çalıştığı iş yerinin önüne 81 BU 348 plakalı motosikletini park etti. İş çıkışında mesaiye kalan Güney, saat 22.00 sıralarında mola verildiğinde dışarıya çıktı. Park ettiği yerde motosikletinin olmadığını fark eden Güney, iş yeri çevresini kontrol etti. Motosikletinin çalındığını fark eden Güney, işyerinin güvenlik kamerası görüntüsüyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Motoru benden hızlı çalıştırıyor"

Motorunun kısa süre içinde çalındığını söyleyen Kadir Güney, "İşte çalışıyordum, motorum 20.00 civarı çalındı. Ben 2 saat sonra fark ettim. Adam etrafına bakınıyor, galiba ileride de bir arkadaşı var. Onunla telefonla konuşuyor. İkisi konuşuyor adam direkt motorun başına geliyor. Kontağa bir darbe atıyor, sonra motoru benden hızlı çalıştırıyor. Adam motoru sürüp gidiyor. Benim çalıştığım esnada oluyor. Çay almak için işe ara verdiğimde motorumu kontrol etmek istedim. Baktım motor yok etrafa bakındım başka yere mi koydum diye sağa sola bakındım, bulamadım. Sonra polise haber verdim ardından şikayetçi oldum. Motoru ikinci el olarak satsam 45 bin lira piyasa değeri var. Evimde normalde zincirle bağlıyorum, 3 yıldır burada çalışıyorum. Hiç başıma böyle bir şey başıma gelmediğinden zincirle bağlamamıştım" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kasklı hırsız caddeden iş yerinin bulunduğu sokağa giriyor. Park halindeki motorun yanına gelen hırsız, etrafına dikkatlice baktıktan sonra motoru çalıştırıyor. Sokaktan çıkan hırsız, caddeye bağlanarak kaçıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosiklet kaskı takan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kadir Güney, Eyüpsultan, 1 Temmuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki motosikleti çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki motosikleti çaldı - Son Dakika
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