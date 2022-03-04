Park halindeki motosikleti çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki motosikleti çaldılar

04.03.2022 14:37
Park halindeki motosikleti çaldılar

Adıyaman'da iki şahıs, gözlerine kestirdiği park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da iki şahıs, gözlerine kestirdiği park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde park halinde bulunan Aydın Balıbay'a ait 02 BB 279 plakalı motosiklet kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından sürüklenerek çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden motosiklet sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri çevrede bulunan iş yerlerinin de güvenlik kamera kayıtlarını alarak araştırma yapmaya başladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir-İHA)

Park halindeki motosikleti çaldılar

YORUMLAR
500
18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Eğlence merkezindeki bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adıyaman, Sakarya, Fatih, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park halindeki motosikleti çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Park halindeki motosikleti çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement