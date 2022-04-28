Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar - Son Dakika
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Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

28.04.2022 20:04

Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılarİSTANBUL Esenyurt'ta hırsızlar park halindeki motosikleti saniyeler içerisinde çaldı.

Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

İSTANBUL Esenyurt'ta hırsızlar park halindeki motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. Motosikletin sahibi Eren Demirci, yıllarca çalışıp biriktirerek aldığı motorunun bulunması için yardım istedi.

Bir vatandaşın, hayalini kurduğu ve yıllarca çalışıp para biriktirerek satın aldığı motosikleti, saniyeler içinde çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Demirci isimli vatandaşa ait 57 AAC 821 plakalı motosiklet, henüz kimlikleri belirlenemeyen hırsızlar tarafından çalındı. Bir kafenin otoparkında park halinde bulunan motosikleti, sabahın erken saatlerinde gelen 2 hırsız, saniyeler içinde götürdü. Durumu fark eden Demirci, olayı polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, çalınan motosikletle ilgili kaçan şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin bir motosikletle otoparka geldiği, içlerinden birinin içeri girerek motosikleti çalıştırıp iterek götürdüğü, diğer kişinin ise motosikletin altından geçmesi için güvenlik bariyerini kaldırdığı daha sonra ise tek motosikletle gelen 2 şüphelinin ayrı ayrı motosikletlerle E-5 üzerinden kaçtığı görülüyor.

'15 yaşından beri hayalini kurdum'

Yıllarca çalışıp para biriktirerek aldığı motosikletinin saniyeler içinde çalındığını ifade eden Eren Demirci, "2 kişi E-5 üzerinden geliyor. Tenteyi kaldırarak motoru 10 saniyede anahtarla çalıştırıp tekrar geldikleri yerden kaçıyor. Motorumun maliyeti şuan 60 bin TL. Aynı gün içinde 5 tane aynı motordan çalıyorlar. Bu insanlar günlük 400-500 bin TL değerinde motosiklet çalıyor. 15 yaşından beri hayalini kurdum. 3 yıl boyunca çalışarak para biriktirdim. Motoru öyle aldım. Henüz 1 sene kullandım. Tam yaz ayına girecekken götürdüler" dedi.

Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar
Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar
Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar
Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

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Türk Lirası, Motosiklet, Esenyurt, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar - Son Dakika


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