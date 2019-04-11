Park Halindeki Motosikleti Yaktılar
1 saat önce
Balıkesir'de sabaha karşı kaldırımda park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
Balıkesir'de sabaha karşı kaldırımda park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:49 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesine bağlı Kayabey mahallesi 18016 sokakta sahibi tarafından evinin bulunduğu kaldırıma park edilen motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Motosiklet yangını ihbarını alan Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler motosiklet yangınına müdahale ederek, yangın evlere sıçramadan söndürdü. Kimliği belirsiz kişilerce yakılan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet yangını ile ilgili polisin araştırmasının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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