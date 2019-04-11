Park Halindeki Motosikleti Yaktılar

Balıkesir'de sabaha karşı kaldırımda park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Balıkesir'de sabaha karşı kaldırımda park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesine bağlı Kayabey mahallesi 18016 sokakta sahibi tarafından evinin bulunduğu kaldırıma park edilen motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Motosiklet yangını ihbarını alan Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler motosiklet yangınına müdahale ederek, yangın evlere sıçramadan söndürdü. Kimliği belirsiz kişilerce yakılan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet yangını ile ilgili polisin araştırmasının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti

Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama

İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı

Rizeli Gencin Keçi ile Ekmek Kavgası Sosyal Medyada İlgi Çekti