Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Motosikleti Yaktılar

Park Halindeki Motosikleti Yaktılar

1 saat önce

Balıkesir'de sabaha karşı kaldırımda park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

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Balıkesir'de sabaha karşı kaldırımda park halinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesine bağlı Kayabey mahallesi 18016 sokakta sahibi tarafından evinin bulunduğu kaldırıma park edilen motosiklet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Motosiklet yangını ihbarını alan Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler motosiklet yangınına müdahale ederek, yangın evlere sıçramadan söndürdü. Kimliği belirsiz kişilerce yakılan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet yangını ile ilgili polisin araştırmasının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:49 Kaynak: İHA
Karesi, Balıkesir, Motosiklet, 3. Sayfa
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