Park halindeki motosikletten yılan çıktı - Son Dakika
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Park halindeki motosikletten yılan çıktı

05.07.2022 00:58
Park halindeki motosikletten yılan çıktı

Adıyaman'ın çarşı merkezindeki bir kaldırımda park halinde bulunan motosiklette bulunan yılan korkuttu.

Adıyaman'ın çarşı merkezindeki bir kaldırımda park halinde bulunan motosiklette bulunan yılan korkuttu. İtfaiye ekipleri tarafından motosikletten çıkarılan yılan doğaya salındı.

Adıyaman merkez Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında kaldırımda yürüyen vatandaşlar, park halindeki motosikletin içerisinde yılan olduğunu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkartmak için çalışma başlattı. Motosikleti yan yatıran ekipler, elleriyle motosikletin ön kısmındaki kaportaya vurarak, yılanı dışarıya çıkarttı. O esnada bir itfaiye eri elleriyle yılanı kafasından tutarak yakaladı. Torbaya konulan ve engerek olduğu belirtilen yılan, itfaiye ekiplerince yerleşim alanına uzak bir yerde doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki motosikletten yılan çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Park halindeki motosikletten yılan çıktı - Son Dakika
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