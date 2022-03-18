Park halindeki odun yüklü araç alev aldı - Son Dakika

Burdur'da park halindeki odun yüklü araçta çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Burdur'un merkezine bağlı Büğdüz köyünde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman S. aracını odunluğuna park ettikten sonra evine gitti. Araçta 04.00 sularında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR