Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı - Son Dakika

Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı

6 saat önce

Park halindeki okul servis minibüsü alev aldıManisa'nın Kula ilçesinde park halindeki okul servis minibüsünde yangın çıktı.

Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki okul servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi.

Bey Mahallesi, 18 Sokak'ta, Kazım Gürsoy'un sahibi olduğu 45 J 7656 plakalı okul servis minibüsünde saat 09.30 sıralarında, park halindeyken yangın çıktı. Minibüsün motor kısımında elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yarım saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı

Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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