Park halindeki okul taşıtı alev alev yandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki okul taşıtı, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği okul taşıtı, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.



Yangın, saat 09.30 sıralarında Bey Mahallesi 18 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde duran Kazım G.'ye ait 45 J 7656 plakalı oku taşıtı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Taşıttan alev yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, okul taşıtına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.



Yangın esnasında araç içerisinde öğrencinin olmaması büyük bir faciayı önlerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA