Son Dakika Haberleri: Park halindeki otobüs alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki otobüs alev aldı

7 dakika önce

Bursa'da park halindeki otobüs motor kısmından alev aldı.

Park halindeki otobüs alev aldı, System.String[]

Bursa'da park halindeki otobüs motor kısmından alev aldı.


Yangın, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Caddesi üzerinde park halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine çok yakın bulunan polis karakolundaki ekipler de çevrede tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı
Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada Yaşlı kadın, ölen eşinin kuklasıyla düğün konvoyunun önünü kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otobüs alev aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]