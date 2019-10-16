Son Dakika Haberleri: Park halindeki otobüs yandı
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otobüs yandı

Park halindeki otobüs yandı

40 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde park halindeki bir otobüste yangın çıktı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde park halindeki bir otobüste yangın çıktı. Yangında otobüste büyük maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi Kaymak Sokak'ta park halindeki otobüs gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale ettiler. Park halindeki 10 YN 4800 plakalı otobüste çıkan yangın sonrasında araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaya ve soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:33 Kaynak: İHA
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