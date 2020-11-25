Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

25.11.2020 03:20
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde duran otobüse çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde duran otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken, yanında bulunan arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza Küçükçekmece'de gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HU 9051 plakalı otomobil Halkalı Gümrük Yolu üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran 34 CRF 309 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, yanında bulunan Muhammet Avcı isimli arkadaşı ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de ağır aralanan Muhammet Avcı'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen sürücü de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ederken, Muhammet Avcı'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçta bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Otomobil, İtfaiye, Kamera, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu         
20:28
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı         
13:38
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 03:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei