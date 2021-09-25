Park halindeki halk otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Park halindeki halk otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Park halindeki halk otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı Antalya'nın Kepez ilçesi'nde park halinde bulunan halk otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Park halindeki halk otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesi'nde park halinde bulunan halk otobüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Antalya'nın Kepez İlçesi Göksu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hakan K.'nın kullandığı 41 AFG 435 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 07 AU 0205 plakalı belediye otobüsüne önden çarptı. Gürültü üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen otomobil sürücüsü sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika

Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD basınına S-400 açıklaması: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez

Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi

Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi

ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor