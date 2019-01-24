Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

1 saat önce

Adıyaman'da park halindeki otomobil alev aldı.

Adıyaman'da park halindeki otomobil alev aldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükkavaklı köyü yakınlarında park halindeki Celal Baba'ya ait 02 LC 069 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Baba, durumu itfaiye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sonucu yangını söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:09 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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