Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
9 dakika önce
Çorum'da park halinde motor bölümünden alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Çorum'da park halinde motor bölümünden alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesinde park halinde bulunan 19 AS 500 plakalı otomobilden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Motor bölümü tamamen yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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