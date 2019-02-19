Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

5 dakika önce

Çorum'da alev alan park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Park Halindeki Otomobil Alev Aldı, System.String[]
Çorum'da alev alan park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahabey Caddesi'nde park halindeki 19 AS 500 plakalı otomobilden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Motor bölümü tamamen yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:35 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel
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