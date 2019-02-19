Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
5 dakika önce
Çorum'da alev alan park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Çorum'da alev alan park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahabey Caddesi'nde park halindeki 19 AS 500 plakalı otomobilden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Motor bölümü tamamen yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:35 Kaynak: AA
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