Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti

20.03.2022 19:12
Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti

Bingöl'ün Genç ilçesindeki park halindeki otomobil biranda alev aldı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek faciayı önledi.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki park halindeki otomobil biranda alev aldı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek faciayı önledi.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki bir otomobilin motorundan dumanlar yükseldi.

Durumu görev çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede mahalleye gelen ekipler, yangına müdahale ederek olası bir faciayı önledi. - BİNGÖL

Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti - Son Dakika
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