Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan Cumhur Çomak'a ait 41 L 3863 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Alev topuna dönen otomobili vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

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