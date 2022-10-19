Alev topuna dönen otomobili vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
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Alev topuna dönen otomobili vatandaşlar söndürdü

19.10.2022 09:55

Alev topuna dönen otomobili vatandaşlar söndürdü Bolu'da gece saatlerinde park halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen otomobili vatandaşlar söndürdü

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde park halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan Cumhur Çomak'a ait 41 L 3863 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında, Çomak'a ait otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev topuna dönen otomobili vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

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