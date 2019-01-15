Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

6 dakika önce

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]


Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı. Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler büyüyerek otomobili sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Zaman zaman patlamaların olduğu otomobili itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Yanan araç - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

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