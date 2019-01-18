Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

7 dakika önce

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, 14 Ocak Pazartesi günü Kanarya Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, elektrik direğinden kopan teller park halindeki otomobilin üzerine düştü. Tellerin düşmesinin ardından otomobil alev aldı. Bir anda büyüyen yangın tüm otomobili sardı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alevler içinde kaldığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa
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